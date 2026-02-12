Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra el norte de Gaza a pesar del alto el fuego

Equipos de rescate buscan a víctimas tras un bombardeo de Israel contra la ciudad de Gaza, en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 y que se enmarca en la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un hombre identificado como Muhamad Salim Dababish ha muerto tras ser tiroteado por las tropas israelíes en el área de Al Zarqa, al este de la ciudad de Gaza.

Asimismo, una segunda persona no identificada ha muerto y varias han resultado heridas en otro ataque cerca de la rotonda de Kuwait, en el barrio de Zetiun, en el sureste de esta ciudad, según el diario palestino 'Filastin', sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre estos incidentes.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifraron el miércoles en 591 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego, al tiempo que elevaron a 72.045 los muertos y a 171.686 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.