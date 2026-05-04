Mueren dos palestinos en nuevos bombardeos de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Palestinos trasladan los cadáveres de dos personas muertas por un ataque del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Bilal Osama/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto en nuevos bombardeos ejecutados este lunes por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', una persona ha muerto en un ataque contra Atrara, en el norte de la Franja, mientras que una segunda lo ha hecho en otro bombardeo contra el campamento de refugiados de Bureij, en el centro del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado durante la jornada que desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025 se han documentado 832 fallecidos y 2.354 heridos, mientras que se han recuperado 767 cadáveres de zonas de las que se han retirado las tropas israelíes, ahora presentes en la 'línea amarilla', que cubre más de la mitad de la Franja.

Además, ha destacado desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.612 "mártires" y 172.457 heridos, si bien ha subrayado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.