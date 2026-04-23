Mueren dos palestinos tiroteados en un coche en el centro de Israel

Bandera de Palestina. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto en la noche de este miércoles, tras ser blanco de disparos contra su vehículo cerca de la ciudad de Lod, en el centro de Israel, en un nuevo ataque contra las comunidades palestinas de la zona.

Según ha informado la televisión pública israelí, Kan, las víctimas tenían 39 y 30 años, respondían al nombre de Abú Laban Muatz y Mohamed Abdel Haidi, respectivamente, y fueron atacadas mientras circulaban en el interior de un coche en plena carretera.

De hecho, el propio servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) --la Estrella de David Roja-- ha informado de la muerte de dos hombres, de unos 30 años, por cuenta de "heridas penetrantes", en esa misma zona.

Por otra parte, la agencia de noticias palestina WAFA ha informado que, horas antes, en la localidad de Ein al Asad de Yarka, en la región de Galilea, en el norte del país, un joven de 24 años y otra de 21 han perdido la vida tras recibir disparos contra su vehículo.

Finalmente, esa misma agencia ha apuntado a un aumento de la delincuencia y violencia contra las comunidades árabes dentro de Israel, señalando que ha aumentado a 90 desde el principio de 2026, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra se situó en un 77, según esas mismas fuentes.