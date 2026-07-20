Mueren dos palestinos tiroteados por las fuerzas de Israel durante un ataque de colonos en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto tras ser tiroteados por las fuerzas de Israel durante un ataque perpetrado por colonos contra la localidad cisjordana de Deir Yarir, situada en los alrededores de Ramala, según han denunciado las autoridades palestinas.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado en un breve comunicado en redes sociales que los fallecidos son Abdulrahim Odé Farajna, de 53 años, y Ahmed Adelrashid abú Mujo, de 26 años, ambos "caídos mártires por disparos de la ocupación en la localidad de Deir Yarir".

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los colonos irrumpieron en Deir Yarir a última hora del domingo, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado sobre el suceso, en el que fuentes locales denuncian que las fuerzas israelíes llegaron a abrir fuego contra una ambulancia que evacuaba a un herido.

Las operaciones de seguridad y los ataques de colonos han repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.