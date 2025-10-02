Mueren dos personas en un bombardeo de Israel contra un vehículo en el sur de Líbano pese al alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Israel contra el sur de Líbano. - STR/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este jueves a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo en los alrededores de la ciudad libanesa de Nabatiye, en el sur del país, a pesar del alto el fuego pactado a finales de 2024 tras más de un año de combates con el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha especificado que el ataque ha alcanzado un vehículo cuando circulaba entre las localidades de Jarmaq y Jardali, al norte del río Litani, antes de afirmar que el suceso ha dejado "dos mártires y un herido", según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el miércoles que más de cien civiles han muerto en ataques israelíes contra Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego, sin que consten desde entonces lanzamientos de proyectiles desde territorio libanés contra Israel.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.