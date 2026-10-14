Mueren dos personas a causa de las inundaciones en la capital de Libia

Una calle inundada en la capital de Libia, Trípoli, a causa de las lluvias torrenciales registradas el 13 de octubre de 2026 - Hazem Turkia / Xinhua News / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de las inundaciones registradas en las últimas horas en la capital de Libia, Trípoli, a causa de las lluvias torrenciales del martes, según han confirmado las autoridades, que han ordenado la movilización de maquinaria pesada y equipos técnicos para hacer frente a la emergencia.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libia de noticias, LANA, los equipos de rescate han recuperado hasta ahora los cadáveres de un trabajador de un banco electrocutado por la entrada de agua en la red eléctrica y un abogado que fue arrastrado por las aguas a primera hora del día cuando se dirigía a un tribunal.

Ante esta situación, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli y reconocido internacionalmente, han reclamado elevar el nivel de alerta e intervenir inmediatamente para hacer frente a "la acumulación de agua de lluvia" en la capital.