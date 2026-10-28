Mueren dos personas a causa de las inundaciones en el centro de Jordania

Archivo - Bandera de Jordania (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press
MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de las inundaciones registradas en la provincia jordana de Madaba (centro) debido a las lluvias torrenciales de las últimas horas, según han confirmado las autoridades del país asiático.
La Dirección de Seguridad Pública ha señalado en un breve comunicado publicado en redes sociales que los agentes han recuperado los cuerpos de dos menores "arrastradas por las aguas", antes de agregar que siguen buscando a un desaparecido en Balqa.
Asimismo, ha reiterado sus advertencias a los ciudadanos ante las condiciones meteorológicas en la zona, dado que aún existe el riesgo de inundaciones y desbordamientos a causa de las lluvias que están sacudiendo Jordania.