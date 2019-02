Pakistán derriba dos aviones militares indios y arresta a dos pilotos

Actualizado 27/02/2019 9:49:11 CET

SRINAGAR (INDIA), 27 Feb. (Reuters/EP) -

Las Fuerzas Armadas de Pakistán han derribado este miércoles dos aviones militares de la Fuerza Aérea india que se han adentrado en su espacio aéreo y han arrestado a dos pilotos que tripulaban esas aeronaves, según ha informado el diario local 'Dawn'.

En una rueda de prensa, el general Asif Ghafoor, jefe de prensa de las Fuerzas Armadas paquistaníes, ha asegurado que el derribo de los dos aviones militares indios se ha producido porque las aeronaves se han adentrado en el espacio aéreo paquistaní tras superar la Línea de Control, que marca la separación fronteriza.

"La Fuerza Aérea paquistaní ha derribado dos aviones indios dentro del espacio aéreo paquistaní. Uno de los aviones ha caído dentro de Cachemira (en la zona paquistaní) mientras que el otro ha caído en la Cachemira ocupada por India", ha asegurado en un primer momento el general paquistaní, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Posteriormente, en rueda de prensa en Islamabad, el general paquistaní ha confirmado que, además del derribo de los dos cazas, han sido arrestados dos pilotos indios. "La acción de hoy ha sido en defensa propia. No queremos cantar victoria. La forma en que hemos fijado nuestros objetivos y nos hemos asegurado de que no hay daños colaterales apoyan el mensaje central de que, a pesar de nuestras capacidades, buscamos la paz", ha afirmado el portavoz militar paquistaní.

El general ha asegurado que la Fuerza Aérea paquistaní ha tenido seis objetivos localizados este miércoles en la Línea de Control pero ha decidido no disparar en su contra porque Pakistán es "un país responsable" que quiere "la paz".

"Como resultado de nuestro enfrentamiento con el objetivo no se ha visto afectada ninguna vida humana. Dentro de nuestra jurisdicción hemos mantenido bloqueados los objetivos y hemos llevado a cabo el ataque", ha señalado el portavoz de las Fuerzas Armadas paquistaníes, antes de recalcar que Pakistán "no está presionando para una guerra" sino tratando de evitar una escala de tensión.

El general paquistaní no ha querido hablar sobre el uso de armas nucleares. "Siempre he dicho que no debemos hablar sobre esto. Es insano hablar sobre esto. Es una capacidad y un arma de decisión política. No está en nuestro nivel ni es un tema del que debamos hablar", ha subrayado.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní ha recalcado que Pakistán ha actuado este miércoles con el objetivo de evitar pérdidas de vidas y daños colaterales. "En los últimos años, India ha intentado establecer lo que llaman 'una nueva normalidad', un término ideado para cometer actos de agresión bajo cualquier pretexto un día determinado", ha señalado.

"Si India está atacando a los que supuestamente apoyan a terroristas sin una serie de pruebas, nos reservamos nuestro derecho a responder contra los elementos que disfrutan del apoyo indio cuando cometen actos terroristas en Pakistán. No queremos seguir esa ruta y deseamos que India dé una oportunidad a la paz y resuelva los temas como una nación democrática madura", ha explicado el Ministerio de Exteriores paquistaní.

Pakistán ha informado sobre el derribo de dos aviones indios y el arresto de dos pilotos indios poco después de que la Fuerza Aérea india señalara que había interceptado al menos tres aviones de combate paquistaníes que han cruzado este miércoles al lado indio de Cachemira.

Los aviones paquistaníes han entrado en el sector de Bimber Galinoushera en la Línea de Control, una línea de alto el fuego que sirve de frontera de facto en la disputada región de Cachemira, según ha contado un funcionario indio.

El principal aeropuerto de Srinagar, la capital de la Cachemira india, se ha cerrado durante tres horas, según ha confirmado la Policía de la ciudad. India también ha cerrado aeropuertos en Pathankot, Leh, Srinagar y Jammu, además de los de Chandigarh y Amritsar.

Los incidentes de este miércoles llegan después de que el martes la Fuerza Aérea india lanzara un ataque en suelo paquistaní contra lo que aseguró que era una campamento de entrenamiento de milicianos del grupo que reivindicó la autoría del atentado que mató a 40 militares indios en Cachemira el 14 de febrero.