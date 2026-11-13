Mueren dos personas, incluida una periodista, en un ataque contra un convoy en Sudán del Sur

Archivo - Bandera de Sudán del Sur en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas, incluida una periodista, han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un vehículo que trasladaba a miembros del partido gubernamental Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM, por sus siglas en inglés) en el estado de Ecuatoria Occidental, en el sur de Sudán del Sur.

El ministro de Información de Ecuatoria Occidental, Noah issa, ha apuntado que los atacantes emboscaron a un vehículo con delegados del SPLM que volvían de unas primarias de la formación, antes de agregar que los fallecidos son la periodista Veronica Lucy Gordon y un antiguo profesor identificado como Justin Akim.

Asimismo, ha manifestado que otras dos personas han resultado heridas, mientras que varias más se encuentran ilocalizables después de escapar del asalto. "Los dos heridos están recibiendo tratamiento médico en el hospital de Lui", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que no está claro quién estuvo detrás del ataque.

Gordon, quien trabajó para la cadena pública sursudanesa, South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC, por sus siglas en inglés) había sido nominada recientemente para disputar un escaño de la cuota reservada a mujeres en el Parlamento de Sudán del Sur en las elecciones previstas para diciembre.

Los comicios, aplazados en numerosas ocasiones desde el acuerdo de paz de 2018, serán los primeros que celebra el país africano desde su independencia de Sudán, proclamada el 9 de julio de 2011 tras la aplastante victoria del 'sí' en el referéndum celebrado en enero de ese año.