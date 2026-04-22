Mueren dos personas, incluido un niño, tras el derrumbe en Rusia de un edificio alcanzado por drones de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas, entre ellas un niño, han muerto este miércoles a causa del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en la ciudad rusa de Sizran, situada en la región de Samara, tras ser alcanzado por drones lanzados por las fuerzas de Ucrania, según han denunciado las autoridades de Rusia.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorishchev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que los cadáveres de una mujer y un niño han sido recuperados entre los escombros del edificio derrumbado, antes de agregar que otras doce personas han resultado heridas.

"Traslado mis sinceras condolencias a todos los que han perdido a un ser querido. Es otro crimen inhumano contra civiles", ha denunciado Fedorishchev, quien ha asegurado que las autoridades darán "apoyo psicológico y material" a los familiares de las víctimas.

Así, ha resaltado que los drones han impactado en dos edificios, uno de los cuales ha sufrido un derrumbe parcial. "No hay amenaza de colapso estructural del segundo edificio", ha manifestado, al tiempo que ha anunciado la apertura de "refugios temporales" para acoger a las personas que han perdido sus hogares.

"Les pido a todos que mantengan la calma, que confíen únicamente en la información verificada de fuentes oficiales y que se abstengan de difundir información falsa. El enemigo la aprovechará", ha zanjado, sin que Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.