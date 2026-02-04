Mueren dos personas en un nuevo ataque con drones del Ejército de Rusia contra la provincia de Dnipropetrovsk, Ucrania

Archivo - Daños materiales tras un ataque lanzado por Rusia en abril de 2025 contra Kamianske, en la provincia de Dnipropetrovsk, Ucrania (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo
MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Al menos dos personas han muerto este miércoles en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, según han denunciado las autoridades locales, horas antes del inicio de una nueva ronda de contactos entre Kiev, Moscú y Washington en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para abordar un posible acuerdo de paz.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que una mujer de 68 años y un hombre de 38 han fallecido a causa de un ataque con drones contra Sinelniki, antes de resaltar que otras dos personas han sido hospitalizadas "en estado moderado".
Asimismo, ha resaltado que al menos una vivienda ha quedado destruida y otras han sufrido daños, mientras que también hay daños materiales en un "edificio administrativo" y "una línea eléctrica". Además, ha apuntado que también se han registrado ataques durante las últimas horas contra otras localidades de la provincia.
La Fuerza Aérea ucraniana ha resaltado que las fuerzas rusas han lanzado durante las horas 105 drones contra el país, al tiempo que ha asegurado que 88 de los aparatos han sido destruido, si bien los otros 17 han impactado en catorce ubicaciones y los restos de los interceptados lo han hecho en otros cinco puntos.
"El ataque continúa, dado que hay aparatos aéreos no tripulados en el espacio aéreo", ha manifestado, al tiempo que ha pedido a la población que "siga las normas de seguridad". Por ahora, Rusia no se ha pronunciado sobre los objetivos de esta nueva oleada de ataques nocturnos contra Ucrania.