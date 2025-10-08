Mueren dos personas en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra Jersón, en el sur de Ucrania

Archivo - Daños materiales en un edificio en Jersón, Ucrania, tras un ataque del Ejército de Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok - Archivo

La Fuerza Aérea ucraniana anuncia la interceptación de más de 150 drones lanzados por las tropas rusas

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Jersón (sur), parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades de Ucrania, que han afirmado que una tercera persona ha resultado herida.

El gobernador de Jersón, Oleksander Prokudin, ha apuntado en un mensaje en su cuenta en Telegram que una mujer de 62 años y un hombre de edad no especificada han muerto a causa del "ataque enemigo", que ha alcanzado la localidad de Korabelni.

Asimismo, ha resaltado que una mujer de 55 años ha resultado herida y ha sido hospitalizada. "La víctima está bajo supervisión de los doctores", ha señalado Prokudin, quien ha trasladado además sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos en el ataque de Rusia, que no se ha pronunciado sobre el suceso.

Jersón es, junto con Donetsk, Lugansk y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha resaltado que durante las últimas horas las tropas rusas han lanzado 183 drones contra el país, al tiempo que ha indicado que 154 han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado que 22 aparatos han impactado en once puntos de Ucrania y ha advertido de que "el ataque continúa", sin pronunciarse sobre víctimas o daños.