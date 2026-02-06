Mueren dos personas en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Zaporiyia

Archivo - Miembros de una unidad de voluntarios del Ejército de Rusia durante unas maniobras en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Rusia contra una localidad situada en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades.

El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que las dos víctimas son un hombre de 49 años y una mujer de 48, ambos fallecidos a causa del impacto de un dron contra su vivienda en la localidad de Vilniansk, sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

Zaporiyia, fue anexionada en octubre de 2022 por Rusia junto a las provincias de Donetsk, Lugansk y Jersón --todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, y Donetsk y Lugansk centro de un conflicto con el Ejército ucraniano desde 2014--, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.