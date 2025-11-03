Mueren dos personas en sendos bombardeos de Israel en Líbano pese al alto el fuego pactado hace casi un año

Daños por un bombardeo del Ejército de Israel contra una cementera en Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de sendos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado hace ya cerca de un año con el partido-milicia chií Hezbolá tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que al menos una persona ha muerto en un ataque contra un vehículo en Charkiyé, cerca de Nabatiye, mientras que otro ha muerto en otro bombardeo en Aita al Shaab, en Bint Yebeil, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Los ataques han dejado además siete heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estos nuevos bombardeos.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.