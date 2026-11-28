Una ambulancia durante la noche en Zaporiyia, Ucrania (archivo) - Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una enfermera y el conductor de un vehículo sanitario en la localidad ucraniana de Zaporiyia, han fallecido este sábado tras el impacto de un dron, que ha dejado además a otras dos personas heridas, según ha informado el Ministerio de Salud regional.

"Un dron ha atacado un vehículo de servicio del Hospital Central del Distrito de Vasílievka. Como consecuencia del impacto, han fallecido una enfermera y el conductor", ha informado el departamento en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.

El organismo ha precisado que los afectados presentan lesiones de diversa consideración y que entre ellos se encuentra el director del centro hospitalario, Nikolai Lisenko. Asimismo, ha indicado que todos han recibido la atención médica pertinente.

Rusia mantiene su ofensiva militar en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, una operación que Moscú justifica por la necesidad de proteger a la población del Donbás y de responder a lo que considera amenazas para su seguridad derivadas de la expansión de la OTAN hacia el este.