Mueren más de 25 personas en un ataque de las RSF contra edificios gubernamentales y militares en Sennar, Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de una calle de la ciudad de Omdurmán, en Sudán. - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 25 personas han muerto en un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra instalaciones gubernamentales y militares en la capital del estado de Sennar, Singa, durante una reunión en la que participaban varios gobernadores, quienes habrían escapado con vida.

El ministro de Sanidad del estado de Sennar, Ibrahim al Auad, ha denunciado 27 muertos y 73 heridos durante el ataque, mientras que el gobernador de Darfur Central, Mustafá Tambur, ha descrito el suceso como "un incidente cobarde y brutal", según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

El objetivo del ataque fue una reunión entre los gobernadores de Sennar, Nilo Blanco y Nilo Azul, con confirmación oficial de la muerte de varios integrantes de sus delegaciones, así como militares y civiles, tal y como ha confirmado la organización Sudan Doctors Network.

El organismo ha afirmado en un comunicado en redes sociales que el ataque dejó al menos diez civiles muertos en Singa. "Este crimen se suma a una larga lista de violaciones graves contra los civiles", ha manifestado, tras el que supone el primer ataque de las RSF contra Singa despué de que fuera recuperada por el Ejército a finales de 2023.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.