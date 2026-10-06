Mueren más de 25 personas tras la colisión de dos barcos en un río en el oeste de RDC

Archivo - Fotografía de archivo de un grupo de personas a orillas del río Congo a su paso por la provincia de Mai-Ndombe, en República Democrática del Congo (RDC) - Xinhua / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 26 personas han muerto y más de 80 han sido dadas por desaparecidas a causa de la colisión de dos embarcaciones en el río Congo a su paso por la provincia de Ecuador, situada en el oeste de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado las autoridades.

El suceso, que tuvo lugar cerca de Ngombe, una localidad situada en el territorio de Lukolela, implicó a una embarcación que trasladaba a más de 160 personas y otra embarcación motorizada, tras lo que 55 personas pudieron ser rescatadas de las aguas, tal y como ha recogido el portal congoleño de noticias Actualité.

Las circunstancias del suceso no han sido aclaradas, si bien el río Congo ha sido escenario de diversos incidentes de este tipo a causa de la sobrecarga de las embarcaciones o la falta de respeto a las medidas de seguridad en la que es una de las principales vías fluviales del país africano.

La tragedia se suma a la registrada hace unos días en el lago Kivu, situado en el este de RDC, cuando doce personas murieron y varias decenas fueron dadas por desaparecidas a causa del hundimiento de otra embarcación de transporte de pasajeros que cubría la ruta entre Bukabu e Idjwi.

Apenas unos días antes, más de 40 personas fueran dadas por desaparecidas tras hundirse otra embarcación con cerca de 80 personas a bordo en el lado congoleño del lago Tanganica, el más profundo del continente y situado en la frontera entre Burundi, RDC, Tanzania y Zambia.