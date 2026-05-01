Mueren más de diez personas, incluidos tres niños y un soldado, en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano

Archivo - Consecuencias de un ataque perpetrado por el Ejército de Israel en la localidad de Jebchit, en la gobernación de Nabatiye, sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Más de una decena de personas, incluidos tres menores y un soldado del Ejército libanés, han muerto este jueves a causa de una serie de ataques israelíes contra localidades situadas a escasos kilómetros de la homónima capital de la gobernación de Nabatiye, en el sur de Líbano, región que suma el 40% de las más de 2.500 muertes oficialmente atribuidas a la ofensiva israelí.

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado, por su parte, de la muerte de al menos nueve personas, incluidos dos niños, en bombardeos del Ejército israelí que también han dejado 25 heridos, entre ellos nueve menores, en tres localidades al este de la ciudad de Nabatiye situadas a cerca de 5 kilómetros entre sí.

En concreto, el Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente de la cartera de Sanidad, a través de una serie de comunicados recogidos por la agencia estatal libanesa NNA, ha indicado que un "ataque israelí contra la localidad de Tul" ha dejado "cuatro muertos, entre ellos tres mujeres, y trece heridos", incluidos "cinco niños y cuatro mujeres".

Asimismo, la entidad ha señalado que, ligeramente más al sur, otro bombardeo israelí en la Haruf ha dejado "un saldo final de un muerto y tres heridos, entre ellos un niño", mientras que, continuando hacia el sur, un nuevo ataque contra la localidad de Jebchit ha provocado la muerte de cuatro personas, "entre ellos dos niños y una mujer", y ha herido a otras nueve, incluidos "tres niños y cuatro mujeres".

A estos bombardeos se suma el perpetrado también por fuerzas israelíes en Kfar Ruman, pueblo situado a menos de tres kilómetros al este de la capital regional, Nabatiye, donde el Ejército de Líbano ha acusado a Israel de la muerte de uno de sus militares.

"Un soldado del Ejército ha muerto junto con varios miembros de su familia a consecuencia de un ataque israelí que tuvo como objetivo su casa", ha denunciado el propio cuerpo en una publicación en redes tras la que ha emitido un comunicado identificando al fallecido como Alí Rifat Jaber, "recipiente de varias medallas y condecoraciones por parte del comandante del Ejército".

Estas nuevas víctimas se suman al balance difundido este mismo jueves por el Ministerio de Sanidad libanés, que ha indicado que, desde el inicio de esta ofensiva israelí el 2 de marzo, 2.586 personas han muerto y otras 8.020 han resultado heridas a causa de ataques. De todas ellas, la gobernación de Nabatiye es la más afectada: aglutina 1.051 muertes y 3.270 instancias de heridos.