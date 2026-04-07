Mueren un matrimonio y su hijo de siete años en un ataque de Ucrania contra la región rusa de Vladimir

Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, un matrimonio y su hijo de siete años, han muerto este martes a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Vladimir, según han denunciado las autoridades de Rusia, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de territorio ucraniano firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Vladimir, Alexander Avdeyev, ha acusado a Ucrania de lanzar ataques contra "infraestructura civil" en la región y ha confirmado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales la muerte de tres personas en la localidad de Aleksandrovski.

"Uno de los drones impactó contra un edificio residencial con dos apartamentos. Han muerto dos adultos y su hijo de siete años", ha apuntado, al tiempo que ha resaltado que una niña de cinco años, también hija de la pareja, ha sido hospitalizada tras sufrir "quemaduras" a causa del ataque.

Asimismo, ha subrayado que "los vecinos están vivos" y ha asegurado que el incendio desatado en el edificio ha sido ya extinguido por los bomberos. "Traslado mis profundas condolencias a las familias de las víctimas", ha zanjado, sin que Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.