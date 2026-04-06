Mueren al menos cinco personas en el centro de Irán en nuevos ataques aéreos de EEUU e Israel

Un edificio en Irán destrozado tras nuevos ataques de Israel y Palestina contra el país asiático. Imagen de archivo- Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques aéreos contra el centro de Irán, enmarcados en la ofensiva lanzada el pasado febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, ha dejado este domingo al menos cinco muertos en la ciudad de Qom.

"Un proyectil del enemigo sionista estadounidense ha impactado en una zona residencial en Qom, y hasta el momento, cinco personas han perdido la vida", ha informado el subdirector general de Seguridad Política provincial, Morteza Heidari, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Fars.

A renglón seguido, el mismo subdirector general de seguridad ha señalado que "es probable que el número de víctimas aumente", en la medida en que "las labores de retirada de escombros continúan".

Estas víctimas se suman a las más de 1.900 personas que han perdido la vida por cuenta de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, desde que lanzaron ambos su ofensiva sorpresa conjunta contra este país el 28 de febrero, según datos de la Media Luna Roja iraní.