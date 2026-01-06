Mueren al menos nueve militares nigerianos en un atentado con explosivos en el estado de Borno (nordeste)

Un fusil de asalto hallado por las fuerzas nigerianas en una intervención antiterrorista en el estado de Borno - EJÉRCITO DE NIGERIA EN X

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve militares nigerianos han muerto a causa de un ataque con explosivos en una carretera próxima a la capital del estado de Borno, Maiduguri, en el extremo nororiental del país.

El incidente se habría producido en la noche del domingo, cuando los militares, pertenecientes al 145.º Batallón de Damasak, de la 5.ª Brigada del Ejército, viajaban desde Maiduguri para una operación en el bosque de Sasawa, en el vecino estado de Yobe, según han confirmado este lunes fuentes militares y de la Fuerza Civil de Intervención Conjunta (CJTF, por sus siglas en inglés) al diario nigeriano 'The Guardian'.

Si bien ningún grupo ha reclamado la autoría del atentado hasta el momento, un alto mando militar citado por el mismo medio ha apuntado a Boko Haram, cuyos integrantes habrían colocado durante la noche un artefacto explosivo improvisado en la carretera.

Con esta nomenclatura, las autoridades de Nigeria aluden tanto al mencionado grupo como a su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ambos especialmente activos en el noreste del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.

En respuesta, las fuerzas nigerianas han emprendido múltiples operaciones: la última, la realizada este mismo lunes por militares y miembros de la CJTF, en la que "cinco terroristas fueron neutralizados sin ninguna víctima" registrada entre las tropas nigerianas, según anunció el lunes el Ejército en la red social X. La acción se salvó, además, con el rescate de tres civiles secuestrados y la confiscación de fusiles de asalto, entre otros materiales.