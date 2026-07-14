Mueren al menos tres personas por los últimos bombardeos de EEUU contra el sur de Irán

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este martes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Estados Unidos contra la provincia iraní de Hormozgán, situada en el sur del país, según han denunciado las autoridades locales, en medio de un nuevo intercambio de ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El director general de la Agencia Protección Ambiental de Hormozgán, Habib Masihi Taziani, ha especificado que los fallecidos en el ataque, lanzado contra Hayi Abad, son tres familiares de un trabajador del organismo, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Así, ha manifestado que se trata de dos hijos y una hijastra del hombre, identificado como Yavad Hasanzadé, antes de afirmar que este "brutal ataque" supone "un nuevo capítulo de las acciones criminales de Estados Unidos".

"El injusto martirio de esta familia inocente es, sin duda, un ejemplo de un crimen de guerra que requiere una reacción por parte de las instituciones internacionales", ha zanjado Taziani, sin que Estados Unidos se haya pronunciado por ahora sobre las denuncias sobre la muerte de civiles en el bombardeo.

Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas bombardeos contra "objetivos militares en todo Irán", entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial", en medio de los temores sobre un posible colapso de los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria ha reivindicado ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y posiciones estadounidenses en Jordania, en el marco de la tercera noche consecutiva de ataques entre Washington y Teherán en Oriente Próximo.