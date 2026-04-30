Mueren nueve personas, incluidos tres niños, en nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la localidad de Zawatar, en el sur de Líbano (archivo) - Stringer/dpa

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas, entre ellas tres niños, han muerto este jueves a causa de nuevos bombardeos ejecutados en las últimas horas por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado el 16 de abril, prorrogado la semana pasada con la mediación de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', entre los muertos hay cinco miembros de una misma familia, entre ellos tres niños, en un ataque contra Jebchit, cerca de Nabatiyé. Los otros cuatro muertos eran residentes en Tul, también en esta zona.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado durante la jornada las "continuadas violaciones del alto el fuego" por parte de Israel, así como "la demolición de viviendas y lugares de culto y su destrucción". Además, ha condenado que los ataques contra trabajadores de los servicios de emergencia y Protección Civil.

"Los ataques no dejan al margen a los socorristas y voluntarios, de los cuales han muerto hasta ahora cerca de 17 paramédicos de la Cruz Roja libanesa y otras instituciones humanitarias, además de los ataque contra periodistas", ha manifestado, según ha indicado la Presidencia libanesa a través de redes sociales.

El Ejército de Israel ha confirmado una nueva oleada de bombardeos contra "infraestructura" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, sin pronunciarse por ahora sobre objetivos concretos y sin que el grupo haya reaccionado a estos ataques.

Asimismo, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido órdenes de evacuación para otras ocho localidades libanesas --Al-Samqiya, Al Hniya, Al Qaliya, Uadi Yilo, Al Kanisa, Kafr, Majdal Zun y Saadiqin-- de cara a nuevos bombardeos, a pesar del citado alto el fuego.

"Las actividades de Hezbolá obligan al Ejército a actuar en su contra", ha dicho en redes sociales, antes de recalcar que la población "debe evacuar de inmediato sus hogares y alejarse de estas localidades a una distancia no menor de mil metros". "Cualquiera que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y medios de combate pone en peligro su vida", ha zanjado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.500 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.