Mueren nueve personas en una nueva oleada de ataques nocturnos de Rusia contra Ucrania

Incendio en un edificio de la capital de Ucrania, Kiev, alcanzado durante un ataque lanzado por el Ejército de Rusia el 28 de septiembre de 2026 (archivo) - Aleksandr Gusev / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto este miércoles a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra Ucrania, según han confirmado las autoridades, que han afirmado que dos de las víctimas mortales han sido documentadas en la capital, Kiev.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha resaltado que los equipos de emergencia han hallado dos cadáveres en un edificio alcanzado por un ataque ruso contra el distrito de Darnitski, lugar en el que además han sido rescatadas dos personas con vida.

Asimismo, ha señalado en un comunicado en redes sociales que también se han registrado daños materiales en varios puntos de los distritos de Obolonski, Podolski y Shevchenkivski, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas en estas zonas de la ciudad.

Sin embargo, el ataque más mortífero de las últimas horas ha alcanzado la ciudad de Prikuki, en Chernígov (norte), donde al menos cuatro personas han muerto y 20 han resultado heridas, incluidos tres niños, según un mensaje del Servicio Estatal de Emergencias a través de redes sociales.

A ello se suman otros dos muertos en Kremenchuk, en la provincia de Poltava (centro), según el gobernador provincial, Volodimir Diakivnich, quien ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha compartido fotografías sobre los daños materiales causados por los ataques rusos.

Por su parte, Serhi Kuzmenko, alcalde de Oleksandría, situada en Kirovogrado (centro), ha denunciado la muerte de una persona en un ataque contra la ciudad, suceso que deja además tres heridos y dos desaparecidos, así como daños en una "instalación industrial", sin más detalles al respecto.

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que las tropas rusas han lanzado en las últimas horas 130 drones y varios misiles balísticos contra el país. "Las principales zonas que fueron objetivo del ataque son Kiev, Járkov, Poltava y Dnipropetrovsk", ha manifestado a través de redes sociales.

En este sentido, ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 44 misiles, entre ellos 39 de crucero y cinco balísticos, y 117 drones, si bien ha confirmado impactos en 18 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros cinco lugares.

El Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado en las últimas horas "un ataque masivo" contra Ucrania y ha afirmado que los objetivos incluían "empresas del complejo militar-industrial de Ucrania" en Kiev y otras provincias, así como "infraestructura portuaria y de reparación de buques" en Odesa.

La cartera ha agregado que, además, sus sistemas de defensa antiaérea han destruido durante las últimas horas 311 drones ucranianos sobre numerosas regiones del país, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2013, un paso no reconocido por la comunidad internacional.