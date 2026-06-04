Mueren once personas en un incendio en una residencia para mayores en Sri Lanka

Archivo - Una ambulancia traslada a un herido tras un accidente de helicóptero cerca de Polonnaruwa, en Sri Lanka, en mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Gayan Sameera - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto a causa de un incendio registrado en una residencia para personas mayores en la localidad ceilandesa de Anguruwatota, situada al sureste de Colombo, según ha confirmado la Policía de Sri Lanka, que ha apuntado que otras tres personas figuran por ahora como desaparecidas.

La Policía ha indicado que en el centro había 72 personas en el momento del incendio y ha agregado que un total de siete han sido trasladadas a un hospital para recibir atención médica tras resultar heridas, mientras que 44 han sido rescatadas ilesas, tal y como ha recogido el diario ceilandés 'Daily News'.

Las llamas, que ya han sido controladas por los bomberos, han afectado a parte de la residencia, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso. Las autoridades han abierto una investigación, mientras continúan las labores para intentar localizar a los tres desaparecidos.