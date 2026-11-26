Archivo - Varias personas con armas en un vehículo que circula por la aldea de Ganguel, a 11 de enero de 2023, en Ganguel, Sokoto, Níger (África). El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España ha realizado un viaje a tres países de África donde - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos once militares de Níger han muerto en un ataque achacado al grupo terrorista Boko Haram en la localidad de Baroua, situada en la cuenca del lago Chad, según han confirmado las autoridades del país africano, que han resaltado que los combates se saldaron además con la neutralización de más de una veintena de asaltantes.

El Ministerio del Interior nigerino ha apuntado en un comunicado que una patrulla del Ejército que participaba en una operación en la localidad, situada en la región de Diffa (sureste), fue objetivo de "un ataque perpetrado por el grupo terrorista Boko Haram", tal y como ha recogido la cadena estatal nigerina, RTN.

"Haciendo gala de valentía y determinación, nuestros valientes soldados opusieron una resistencia vigorosa al enemigo", ha recalcado, al tiempo que ha cifrado en once los militares muertos y cinco los heridos, además de asegurar que 22 de los atacantes murieron durante los enfrentamientos.

La región de Diffa, bañada por el lago Chad, es escenario de ataques con relativa frecuencia por parte de Boko Haram y de su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA). El país hace frente además a la amenaza terrorista en el oeste por parte de la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Sahel.