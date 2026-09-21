Mueren seis militares de Pakistán en un enfrentamiento con el grupo TTP cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis militares de Pakistán, entre ellos dos oficiales, han muerto en un enfrentamiento con presuntos miembros de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un grupo conocido como los talibán paquistaníes, en la provincia de Jáiber Pastunjua (norte), cerca de la frontera con Afganistán, según ha confirmado el Ejército del país centroasiático.

Así, ha especificado en un comunicado publicado en redes sociales que el incidente tuvo lugar el domingo en la ciudad de Hangu, antes de resaltar que el enfrentamiento se saldó además con la muerte de ocho sospechosos.

"Las operaciones de limpieza siguen activas en la zona para eliminar a cualquier otro extremista respaldado por India que sea localizado en la zona", ha subrayado, sin que TTP se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han denunciado durante la madrugada bombardeos paquistaníes contra el este del país, unos ataques sobre los que Islamabad no se ha pronunciado y sobre los que se desconoce si tienen relación con los últimos incidentes de seguridad en la frontera.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad han matado a cuatro supuestos miembros del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) en la localidad de Panjgur, en Baluchistán (oeste), según fuentes de seguridad citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a la formación para desestabilizar a Pakistán.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.