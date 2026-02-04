Mueren seis palestinos, incluido un bebé de cuatro meses, en ataques de Israel en la Franja de Gaza

Vista de una zona de Jan Yunis, Franja de Gaza, completamente destruida por ataques de Israel - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis palestinos, incluidos un bebé de cuatro meses, han muerto en la madrugada de este miércoles, víctimas de bombardeos del Ejército de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

Tres de ellos, dos jóvenes y una menor, han fallecido como resultado de ataques de artillería lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra tiendas de campaña en el barrio de Al Tufa, mientras que el bebé de cuatro meses ha muerto por la misma causa en el barrio de Zeitún, ambos en el este de ciudad de Gaza, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Otros dos palestinos han perecido después de que las fuerzas israelíes hayan atacado la zona de Qizan Rashwan, situada en el sur de Jan Yunis, a su llegada al Hospital Nasser de esta localidad en el sur del enclave palestino, han indicado tanto Sanad como el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han elevado este martes a 71.803 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 fallecidos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.