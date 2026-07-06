Mueren seis palestinos en nuevos bombardeos de Israel contra Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

Daños materiales tras un bombardeo del Ejército de Israel contra un campamento de desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis palestinos han muerto este lunes a causa de tres bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del pacto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Uno de los ataques ha alcanzado un edificio residencial en el barrio de Tel al Haua, en la ciudad de Gaza (norte), causando dos muertos. Un segundo bombardeo ha dejado dos muertos y 15 heridos tras alcanzar un vehículo en Jan Yunis (sur), según ha recogido el diario palestino 'Filastin', mientras que otro ataque ha dejado otros dos muertos en una zona de tiendas de campaña usadas por desplazados en Al Mauasi (sur).

El Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás, ha indicado este mismo lunes en un comunicado en redes sociales que al menos 1.072 personas han muerto y 3.463 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por las tropas israelíes desde el alto el fuego, incluidos tres muertos y siete heridos durante las 24 horas previas.

Asimismo, ha manifestado que en este periodo se han recuperado además 799 cadáveres --incluidos dos durante el último día-- de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel, situadas en la 'línea amarilla', expandida desde entonces por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a pesar de los términos del citado acuerdo y las denuncias de Hamás sobre estas violaciones israelíes.

Por último, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.098 "mártires" y 173.571 heridos, si bien ha manifestado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.