Mueren seis personas en un bombardeo de Israel contra el sur de Líbano a pesar del acuerdo de alto el fuego

Labores de búsqueda y rescate tras un bombardeo el 9 de mayo por parte del Ejército de Israel contra Saksakiyé, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto este martes por un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el bombardeo ha alcanzado una vivienda en Kafardunine, dejando además siete heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente durante las próximas horas.

Asimismo, las fuerzas israelíes han lanzado ataques con artillería y bombardeos contra otras zonas del sur del país, mientras que Hezbolá ha reivindicado ataques contra un carro de combate israelí en Bayada y contra un grupo de soldados de Israel desplegados en el sur de Líbano en el marco de una nueva invasión del país.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.