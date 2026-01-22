Mueren seis personas por un derrumbe en una mina de oro en Guinea

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto a causa de un derrumbe registrado en una mina de oro en la prefectura guineana de Siguiri, situada en el noreste del país africano, según las autoridades, que han afirmado que todas las víctimas son mujeres dedicadas a la minería irregular.

El suceso tuvo lugar el miércoles en una antigua mina artesanal en Salla en la que trabajaban las víctimas para intentar hallar oro en varias de las galerías interiores, sin que por ahora se conozcan las causas del derrumbe.

Según las informaciones recogidas por el portal guineano de noticias Media Guinée, los equipos de rescate sacaron a la superficie cinco cadáveres, mientras que una sexta persona, rescatada herida, falleció poco después.