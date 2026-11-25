Archivo - Efectivos de la Policía de Colombia en la capital, Bogotá - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos policías han muerto y otros cuatro han resultado heridos por disparos de hombres armados en el municipio de Padilla, en el suroeste de Colombia, han señalado este miércoles las autoridades locales.

Los agentes Kevin David Torres y Bayron Jesús Riascos junto a otros cuatro compañeros se encontraban entre Padilla y la localidad de Puerto Tejada, ambos en el departamento del Cauca, cuando fueron víctimas de una emboscada por hombres armados con fusiles.

El secretario de Gobierno de Padilla, Cristóbal Laso, ha confirmado en declaraciones a la emisora Blu Radio que ya ha movilizado la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), una policía judicial que ejerce funciones de en departamentos y ciudades.

"En la estación de servicio donde venden gasolina, en la vía Puerto Tejada - Padilla, nos emboscaron a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional. Se trasladaron dos heridos, según me informa la Secretaría de Salud que fueron trasladados al Valle de Lili, en Cali", ha agregado.