Mueren tiroteados dos policías desplegados para proteger a un equipo de vacunación contra la polio en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de agentes de Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos policías de Pakistán han muerto este martes tras ser tiroteados por personas armadas no identificadas mientras estaban desplegados para dar protección a un equipo de vacunación contra la poliomielitis en la provincia paquistaní de Baluchistán, situada en el oeste del país.

Las autoridades locales han especificado que los agentes eran parte del equipo de seguridad de varias trabajadoras sanitarias implicadas en la campaña, que arrancó el lunes en 32 distritos de la provincia. Ambos han sido tiroteados por personas que iban a bordo de una motocicleta y que han escapado del lugar.

El jefe de la Policía de Noshki, Munawar Zaman, ha especificado en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn' que el equipo de vacunación ha resultado ileso en el incidente, que ha provocado la suspensión de la campaña de vacunación, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, ha condenado el suceso en redes sociales y ha destacado que la campaña de vacunación "es un esfuerzo nacional para proteger a los niños de una enfermedad peligrosa". "La seguridad de los equipos implicados en la campaña es de la máxima importancia", ha sostenido.

Por su parte, el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, se ha sumado a las condenas y ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos, identificados como Muhamad Yasir y Abdul Rauf. "El ataque contra un equipo que trabajaba para garantizar el futuro de nuestros hijos es un acto atroz e imperdonable", ha zanjado en un mensaje en redes sociales.

La polio, una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños, se transmite principalmente por vía fecal-oral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus es endémico únicamente en Afganistán y Pakistán, después de que Nigeria declarara su erradicación en 2020.