Mueren tres combatientes de las disidencias de 'Mordisco' en nuevos bombardeos de Colombia en Guaviare

Archivo - Nestor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado la muerte de tres combatientes de la disidencia de las desmovilizadas FARC comandandas por Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', en un nuevo bombardeo del Ejército sobre una zona rural de San José del Guaviare, en la zona sur del país.

Sánchez ha destacado que se ha tratado de una "contundente operación" contra el "círculo cercano" de 'Mordisco', así como el bombardeo número 23 ordenado por el actual Gobierno de Gustavo Petro contra estas "estructuras del narcotráfico que atentan contra la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos".

Sánchez ha detallado que el lugar del ataque está a tan solo 22 kilómetros de distancia del área en la que recientemente los grupos armados que comandan 'Mordisco' y Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', se enfrentaron violentamente por el control del territorio, dejando al menos medio centenar de muertos.

Durante el operativo, el Ejército ha recuperado a un menor de edad que había sido reclutado a la fuerza po el grupo armado y se han incautado de quince armas de fuego, "abundante munición y material de intendencia y comunicaciones".

"El cartel del narcotráfico que más atentados terroristas ha hecho contra el pueblo colombiano en los últimos años, es el de las disidencias de 'Mordisco'. Por ello, la ofensiva se ejecuta sin pausa y con contundencia en todas las madrigueras de sus estructuras criminales para evitar que sigan atacando a los civiles", ha remarcado el ministro de Defensa colombiano.

"El objetivo principal de evitar que estos criminales sigan siendo una amenaza para los campesinos, indígenas y habitantes de la zona", ha añadido Sánchez, que ha vuelto a animar a los integrantes de ambas grupos a dejar las armas, ya que de permanecer, su destino pasa "por la violencia, la persecución y la muerte".

Sánchez ha afirmado que las labores de las Fuerzas Armadas van a continuar, en especial para rescatar a los menores de edad que han sido reclutados y brindar oportunidades a quienes abandonen la lucha armada. "Muchos integrantes de esos grupos han tomado la decisión de desmovilizarse y han sido acogidos por los programas de atención humanitaria y reintegración social", ha dicho.

El ministro de Defensa ha destacado que disponen de información que atestigua que son "numerosos" los miembros de estas dos disidencias de las FARC que han manifestado su intención de dejar las armas a pesar de las amenazas de los cabecillas de estos grupos armados, que "condenan a sus integrantes a morir en el abandono y lejos de sus hogares y de sus familias".

A lo largo de la jornada de este jueves, Sánchez también ha informado de la detención de tres "cabecillas" al mando de 'Mordisco' en Tolima, así como la incautación de "abundante material de guerra". Entre los arrestados se encuentra alias "'Mona', o 'Katherine', quien habría coordinado ataques contra la fuerza pública y el traslado de menores reclutados entre Cauca y Guaviare.