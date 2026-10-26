Mueren tres palestinos, entre ellos un niño, en nuevos ataques del Ejército israelí en el sur de Gaza

Archivo - Una ambulancia en la Franja de Gaza - Hashem Zimmo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos, entre ellos un menor de edad, han muerto y varios más han resultado heridos en las últimas horas a causa de una serie de bombardeos y disparos efectuados por el Ejército de Israel contra tiendas de campaña de desplazados en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' detallan que un joven de 21 años, identificado como Husam Fajri Muhamad al Zamili, ha fallecido tras recibir un disparo en el pecho durante una incursión al sur de la ciudad. Asimismo, un ataque con drones perpetrado contra otro campamento de desplazados en la zona suroeste ha acabado con la vida de Tamer abú Sneima, de 24 años, y del niño Juri Islam al Sufi, dejando además varios heridos por impacto de bala en el interior de las tiendas.

Las operaciones militares también se han extendido a otras zonas del enclave palestino, con intensos bombardeos de artillería al este y noroeste de Jan Yunis. En la ciudad de Gaza, drones israelíes han lanzado bombas incendiarias sobre los desplazados en el barrio de Shujaiya, mientras que en el centro de la Franja se han registrado incursiones de vehículos militares pesados al norte del campamento de refugiados de Al Bureij y al este de Deir al Balá.