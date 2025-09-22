Mueren tres personas en un ataque de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania

Archivo - Edificio de viviendas atacado por las fuerzas rusas en Stepnogirsk, en la región de Zaporiyia (archivo) - DMYTRO SMOLIYENKO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Zelenski pide una presión "real y poderosa" sobre Rusia para que "los asesinatos y la guerra no sean una rutina"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este lunes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, según ha denunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha asegurado que varias bombas han alcanzado "infraestructura civil", incluidos edificios de apartamentos.

"Las operaciones de rescate y retirada de escombros continúan tras el ataque ruso contra Zaporiyia. Bombas aéreas guiadas han impactado contra infraestructura civil, viviendas", ha dicho, antes de agregar que 15 edificios de apartamentos y diez casas han sufrido daños. "Hasta el momento se han confirmado tres muertos. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos", ha agregado.

Asimismo, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que las provincias de Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi, Kiev, Járkov y Jersón han sido también objetivo de ataques con drones durante la madrugada, al tiempo que ha especificado que las tropas rusas "lanzaron más de 140 drones" contra el país.

Zelenski ha subrayado que el ataque ha causado daños en una fábrica de pan, una escuela y una guardería en Sumi, así como en una escuela en Donetsk, y ha denunciado que los ataques han sido lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia al hilo del inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en la ciudad estadounidense de Nueva York.

"Es la cuarta vez consecutiva que Rusia acompaña con asesinatos uno de los eventos diplomáticos anuales de mayor nivel del mundo. Precisamente por eso es tan importante que esta semana diplomática sea productiva", ha indicado el mandatario ucraniano, que precisamente se desplazará a Nueva York con este objetivo, incluida una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, ha incidido en que "deben adoptarse acciones para que los asesinatos y la guerra no sean una rutina". "Es necesaria presión real y poderosa sobre Rusia. Nuevos pasos conjuntos de todos los que en el mundo creen que el Derecho Internacional debe funcionar de nuevo", ha argumentado.

"Europa, Estados Unidos, los países del G7 y del G20, todos aquellos que tienen influencia real sobre Rusia. Sanciones firmes, fuerte presión política y rendición de cuentas por la guerra de Rusia: todo esto es necesario. Todo esto llegará. Doy las gracias a todos los que están ayudando", ha apostillado Zelenski.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que las tropas rusas lanzaron durante la madrugada 141 drones, antes de indicar que 132 han sido derribados. Además, ha confirmado que "el enemigo realizó un ataque aéreo contra infraestructura en la ciudad de Zaporiyia", sin más detalles.

Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

Por su parte, el Gobierno ruso ha indicado que los sistemas de defensa área del país han derribado durante esta madrugada cerca de 115 aparatos aéreos no tripulados lanzados por las fuerzas ucranianas, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 114 los drones derribados, incluidos 25 en Rostov y Krasnodar, respectivamente, a los que se suman 19 en Bélgorod, trece en Astracán, siete en Briansk, sinco en el mar de Azov, tres en Yaroslavl y Volgogrado, dos en el mar Negro y uno en Kursk y Vorónezh, según un mensaje en su cuenta en Telegram. Además, ha destruido diez drones en la península de Crimea, anexionada en 2014.