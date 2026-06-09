Mueren tres personas, entre ellas una embarazada, en un ataque de Rusia contra el noreste de Ucrania

Daños materiales en la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, tras un ataque del Ejérciot de Rusia - Europa Press/Contacto/Viacheslav Madiievskyi

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, entre ellas una mujer embarazada, han muerto este martes a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Járkov (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha señalado que el ataque ha alcanzado la localidad de Chuguev y ha especificado que los fallecidos son dos hombres de 56 y 70 años y una mujer de 22 años que estaba embarazada.

"Traslado mis sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, antes de agregar que otras seis personas han resultado en otro ataque contra la ciudad de Járkov.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que las fuerzas ucranianas han lanzado durante la noche dos misiles guiados y 166 drones, antes de resaltar que 146 aparatos han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Por contra, ha confirmado que ambos misiles y 17 drones han impactado en 18 puntos del país, mientras que los fragmentos de los aparatos interceptados han caído en otras ocho ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.