Mueren tres personas, incluida una niña de seis años, en un ataque de Israel en Gaza pese al alto el fuego

Palestinos trasladan un cadáver tras un ataque ejecutado por Israel contra Gaza el 14 de julio de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, incluida una niña de seis años, han muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el centro de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que las víctimas son miembros de una misma familia --una pareja y una de sus hijas-- cuya vivienda ha sido alcanzada en Deir al Balá, antes de apuntar que entre los fallecidos hay una niña identificada como Habiba Omar Sami abú Qasem.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el martes que 1.110 personas han muerto y 3.599 han resultado heridas por ataques israelíes desde el alto el fuego, antes de agregar que en este periodo se han recuperado además 800 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas de Israel.

Asimismo, dijo que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.233 muertos y 173.707 heridos, si bien resaltó que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.