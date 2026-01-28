Mueren tres personas en nuevos ataques de Rusia contra los alrededores de Kiev y Dnipropetrovsk

Un bombero trabaja en un edificio en la capital de Ucrania, Kiev, alcanzado por un ataque ejecutado el 12 de enero de 2026 por el Ejército de Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Aleksandr Gusev

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Rusia contra los alrededores de la capital, Kiev, y la provincia de Dnipropetrovsk, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik, ha afirmado que dos personas han muerto a causa de un ataque en Belogorodsk y ha trasladado sus condolencias a sus familias "por esta pérdida irreparable".

"El enemigo ha golpeado de nuevo a los civiles", ha manifestado en un comunicado, antes de acusar a Rusia de "atacar de forma cínica viviendas pacíficas". "Estamos cerca de todas las familias que han sufrido. Aguantamos. Nos apoyamos", ha subrayado.

Asimismo, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha confirmado la muerte de otra persona en Sinelniki, un ataque que se ha saldado con otros cinco heridos, entre ellos uno en estado grave, y diversos daños materiales.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que el Ejército ruso ha lanzado durante las últimas horas un misil balístico 'Iskander' y 146 drones kamikaze, antes de afirmar que los sistemas de defensa aérea han derribado un total de 103 aparatos aéreos no tripulados.

Sin embargo, ha resaltado que el misil balístico y los 36 drones han impactado en 22 puntos del país, al tiempo que ha manifestado que "el ataque sigue en marcha, ya que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo". "Sigan las normas de seguridad", ha pedido a la población.

Por su parte, el Gobierno ruso ha anunciado la destrucción de 75 drones lanzados por las tropas ucranianas durante las últimas horas, incluidos 24 en Krasnodar y 23 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha detallado que además han sido interceptados seis drones en el mar Negro, cinco en Bélgorod, cuatro en Astracán, tres en Kursk y el mar de Azov, respectivamente, dos en Vorónezh y Briansk, y uno en Rostov, Tambov y Volgogrado.