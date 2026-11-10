Mueren tres personas en nuevos ataques rusos sobre Dnipró en medio de los diálogos en Abu Dabi

Equipos de rescate trabajan sobre los escombros de un edificio golpeado por un misil ruso en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk. - Mykola Miakshykov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado de treinta ataques en la provincia de Dnipropetrovsk durante la jornada de este martes, que han matado a tres personas, mientras tenía lugar en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, una nueva ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev con la mediación de Washington.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha denunciado que los ataques han golpeado infraestructura civil y casas particulares. En Dnipró se han registrado estos tres fallecidos, además de varios heridos más.

A lo largo de esta jornada se han registrado varios ataques más en otras partes del país, incluidas las provincias de Poltava, Vinitsia, Kirovogrado, donde cinco subestaciones eléctricas que dan suministro a una parte importante del territorio han sido objetivo de estos bombardeos, así como en Járkov y en Kiev.

Al menos dos personas han muerto en la ciudad de Ladizhin, provincia de Vinitisia, y otras nueve más ha resultado heridas en Járkov y Pereiáslav, en la provincia de Kiev tras los ataques rusos.

En paralelo, se han reanudado en Abu Dabi las conversaciones entre Moscú y Kiev, que han versado principalmente sobre cuestiones humanitarias, con la posibilidad de un acuerdo para un intercambio importantes de prisioneros de guerra en los próximos días, además de las posibles garantías de seguridad para Ucrania.