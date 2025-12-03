Mueren tres policías en un atentado con bomba en el noroeste de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de unos agentes de la Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han informado este miércoles de que tres agentes de Policía han muerto en un atentado con bomba perpetrado al paso de un vehículo policial en la localidad de Dera Ismail Khan, situada en la provincia de Jíber Pajtunjua, en el noroeste del país.

Las fuerzas de seguridad han especificado que todos ellos se encontraban en el interior del vehículo cuando se produjo la deflagración de un "artefacto explosivo de fabricación casera", lo que convierte este incidente en el tercer ataque de este tipo en una semana.

Dera Islamil Khan se encuentra cerca de la frontera con Afganistán, si bien de momento ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado, según inforamciones recogidas por el diario paquistaní 'Dawn'.

No obstante, el ministerio del Interior, Mohsin Naqvi, ha acusado directamente a los talibán paquistaníes --Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), aliados de los talibán afganos-- en un comunicado. Durante los últimos años, este grupo ha intensificado su campaña contra las fuerzas de seguridad.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del TTP, lo que ha suscitado acusaciones a India y a los talibán afganoas, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.