Archivo - Soldados salvadoreños entrenan antes de su despliegue en Haití, en el marco de una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de la ONU, en Ilopango. - Camilo Freedman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres soldados salvadoreños han fallecido este viernes en Haití después de que se haya producido una fuerte explosión en uno de los campamentos donde el Ejército operaba mientras continúa el despliegue ordenado por el presidente, Nayib Bukele, para localizar a los militares desaparecidos en la isla.

El Ejército de El Salvador ha confirmado el fallecimiento de un tercer militar que se suma a las dos víctimas mortales registradas hace unas horas en un accidente ocurrido mientras los soldados manipulaban material explosivo, un suceso en el que otro efectivo ha resultado herido y recibe atención médica, aunque se encuentra fuera de peligro.

"Lamentamos informar que uno de los dos elementos salvadoreños que resultaron heridos en la detonación accidental ocurrida en uno de los campamentos en Haití falleció mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, adonde había sido trasladado por vía aérea. Con su fallecimiento, tres elementos han perdido la vida. El otro elemento herido ya está fuera de peligro", ha anunciado el comando militar en una actualización en sus redes sociales.

Estas víctimas constatan como las primeras muertes confirmadas entre las tropas salvadoreñas desde que Bukele enviara a más de 2.000 efectivos militares a Haití, un número que supone el mayor despliegue del Ejército de San Salvador en el extranjero en décadas.

Descrita inicialmente como una operación para rescatar a cuatro soldados que se creía que estaban secuestrados por poderosas bandas locales, la misión se ha transformado en un enfrentamiento más agresivo con estos grupos, una estrategia calificada como arriesgada y que cuenta con el apoyo del Gobierno haitiano.

Por su parte, el presidente Bukele ha insistido en grandes avances en la lucha contra los grupos criminales en Haití en los últimos días.

Los militares desaparecidos, cuyo rastro se perdió el pasado 18 de octubre, formaban parte de un contingente respaldado por Naciones Unidas, organismo que mantiene desplegado en el país un reducido dispositivo que apenas ha logrado avances significativos frente a las redes criminales. Haití sufre una grave oleada de violencia de bandas armadas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.