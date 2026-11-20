Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Colombia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han informado este viernes de que tres trabajadores han muerto por una explosión en una mina de carbón del municipio de Sativasur, en el departamento colombiano de Boyacá, en el centro del país, un incidente que tuvo lugar durante la última noche.

El presidente de Colombia, Abelarado de la Espriella, ha lamentado la tragedia y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas. "Lamento profundamente la tragedia ocurrida en una mina de carbón de la vereda Los Tunjos, en Sativasur, donde una explosión se cobró la vida de tres trabajadores mineros", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

En este sentido, ha señalado que ya se ha abierto una investigación al respecto para determinar las causas de la explosión cuanto antes.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) ha indicado previamente que el día "arranca con una lamentable noticia para el sector minero" y ha confirmado la cifra de víctimas mortales.

"Tras conocerse la emergencia, equipos de Salvamento Minero de las estaciones de Socha y Nobsa se desplazaron hasta el lugar para dar respuesta. Adelantamos las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este accidente, en coordinación con las autoridades competentes", ha apuntado. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los trabajadores fallecidos", ha señalado.