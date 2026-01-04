Un muerto en un ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Archivo - Un militar israelí en el sur de Líbano - AVICHAY ADRAEE EN X - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y otra más ha resultado herida este domingo en el distrito de Bint Yebeil, en el sur de Líbano, en un nuevo ataque de un dron israelí contra un vehículo a pesar del alto el fuego en vigor.

El vehículo transitaba por la carretera que une Tebnín con Safad el Batij cuando fue alcanzado en la tarde del domingo por un ataque israelí, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque contra un "terrorista" del partido-milicia chií Hezbolá en la zona de Yamiyama, en el sur del Líbano.

Por otra parte, vecinos de la zona han informado de dos fuertes explosiones en aldeas del sur del Líbano entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

En Jiam (Marjayún) se escuchó una fuerte explosión procedente de las posiciones israelíes en Tallet el Hamames. Una explosión similar se escuchó en Hula (Marjayún) y aldeas vecinas a las 2.00 horas y después drones israelíes sobrevolaron la zona.

Ya el domingo por la tarde, un dron israelí lanzó una bomba sónica sobre la localidad de Adayssé (Marjayún) mientras aviones de combate sobrevolaban la zona. En el valle de la Bekaa, drones a media altitud sobrevolaron las afueras del norte de Baalbek, llegando hasta las localidades de Nahlé y Yunín.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.