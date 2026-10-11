Un muerto y diez heridos en un ataque ruso en un bombardeo en Járkov, Ucrania

Imagen de archivo de un bombardeo ruso en Járkov (Ucrania) - Viacheslav Madiievskyi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y diez más han resultado heridas un nuevo bombardeo ruso sobre la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, según han informado las autoridades.

"Hasta este momento una persona ha muerto y diez más han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo enemigo", ha informado el alcalde de la ciudad de Járkov, Igor Terejov.

Una mujer de 35 años de edad pudo ser rescatada de entre los escombros, pero "lamentablemente y a pesar de todos los esfuerzos de los sanitarios ha fallecido debido a la gravedad de sus heridas", según Terejov.

Además, Terejov ha dado cuenta de 35 viviendas y ocho coches dañados en este ataque sobre el distrito de Nemishlianski, concretamente en las inmediaciones de una gasolinera que está rodeada de viviendas.

El gobernador militar de la región de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado de que entre los heridos hay un niño de 7 años; mujeres de 44, 62 y 72 años y hombres de 30, 36, 47 y 61 años.