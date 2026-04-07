Un muerto y trece heridos por el choque de un tren con un camión militar en un paso a nivel en el norte de Francia

Bomberos de Niza, Francia - BOMBEROS DE NIZA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y trece han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por el choque de un tren de alta velocidad con un camión militar en un paso a nivel en la localidad de Noeux-les-Mines, en el departamento de Paso de Calais, en el norte de Francia.

El tren de alta velocidad, TGV, que viajaba desde la ciudad de Dunkerque con destino París, ha sufrido una colisión con un vehículo militar pesado que provenía de unas maniobras en Bélgica dejando un muerto, el conductor, así como una decena de heridos, varios de gravedad, en un accidente que ha tenido lugar a las 7.00 horas (hora local), según informa la cadena de televisión TF1.

El tren, que transportaba a 243 pasajeros, ha sufrido un descarrilamiento, tras chocar con el vehículo pesado que transportaba material militar sin que llevara personal militar a bordo.

Según ha informado a primera hora del día el ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, hasta la zona se ha desplazado el director general de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF), el ex primer ministro Jean Castex, mientras que la línea ferroviaria afectada por el accidente ha quedado cerrada hasta nuevo aviso.

Hasta la zona se ha movilizado un centenar de bomberos, personal del Servicio Médico de Emergencia, así como agentes de policía y decenas de voluntarios de protección civil. La SNFC ha fletado seis autobuses para transportar a los pasajeros del tren siniestrado.