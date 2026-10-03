Muertos 17 cristianos en un accidente de tráfico en Kenia

Archivo - Una ambulancia en Kenia (archivo) - Kevin Midigo/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 cristianos de Mikindani, Mombasa, han muerto en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista Nairobi-Mombasa a la altura del condado de Makueni cuando se dirigían al Santurio Nacional de Subukia. Varias personas más han resultado heridas y están recibiendo atención médica.

Las víctimas eran fieles de la parroquia católica de San Matías Mulumba de Mikindani, Mombasa, que se desplazaban hacia Subukia, en el condado de Nakuru, para participar en el Día Nacional de Oración, según ha informado la Archidiócesis de Mombasa.

"Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento prematuro de 17 peregrinos de San Matías Mulumba, Mikindani, en un acciente ocurrido en Salama", ha explicado el arzobispo Kimengich en un comunicado recogido por medios kenianos.

Los fallecidos son Janet Miito, Florence Atieno, Jane Mwakamba, Josephat Mekonge, Hilkah Orina, Linah Akinyi, Veronicah Musyimi, Martha Nzyoki, Ann Mwanthi, Sarapia Mwarimbo, Scholastica Ochieng, Catherine Joseph, Beatrice Oluoch, Veronica Ngandi, Regina Mwai, Samuel Muigai y Samuel Mwanyasi.

La Archidiócesis de Mombasa ha pedido rezar por el escanso de las almas de las víctimas y por sus familias, por la parroquia y por el conjunto de la Archidiócesis.