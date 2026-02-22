Una mujer palestina muerta por disparos israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Traslado de un cadáver al Hospital Al Nasser, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer palestina ha muerto este domingo por disparos de militares israelíes en la zona de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

La víctima es Basma Aram Banat, de 27 años, quien recibió un disparo cerca de la plaza principal de Beit Lahiya, según informan fuentes locales y médicas citadas por la agencia de noticias oficial palestina, WAFA. La mujer murió dos horas después de recibir el disparo, debido a la gravedad de sus heridas.

Además, las Fuerzas Armadas israelíes han continuado con las operaciones de demolición de edificios civiles en el este del enclave palestino y ha atacado varios centros de acogida de desplazados en el que es el quinto día del mes sagrado musulmán del Ramadán.

Aviones de combate israelíes han bombardeado zonas del este de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja, y vehículos pesados militares israelíes han bombardeado el este de Jan Yunis, también en el sur del enclave palestino. Asimismo se ha informado de proyectiles lanzados desde buques militares israelíes contra la costa gazatí.

En la ciudad de Gaza también ha habido incursiones y ataques de la aviación israelí sobre la parte oriental de la localidad y disparos de artillería en esa misma zona, según testigos presenciales citados por el diario palestino 'Filastín', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por Hamás, ha informado este domingo de que dos personas fallecieron y tres más han resultado heridas durante la jornada del sábado en ataques israelíes, con lo que serían ya 614 los fallecidos desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023, han muerto 72.072 personas y 171.741 han resultado heridas. Estas estadísticas no incluyen a las personas fallecidas en las últimas horas.