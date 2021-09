Las mujeres salen a las calles de Kabul un día después de quedar excluidas del régimen talibán

Un periódico de Kabul denuncia la detención de cinco de sus periodistas

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de mujeres ha protestado este miércoles en las calles de Kabul en contra del gabinete anunciado el martes por los talibán para reivindicar su derecho a formar parte del futuro político de Afganistán tras la caída del anterior Gobierno.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran a estas mujeres avanzando por un barrio del oeste de Kabul de mayoría hazara, una minoría históricamente marginada y que tampoco figura en la lista de ministros desvelada por los insurgentes y dominada por la vieja guardia talibán.

Las manifestantes han mostrado consigas en favor de "trabajo, educación y libertad" y han coreado que "un gabinete sin mujeres fracasa". Milicianos talibán habrían intentado interponerse en la marcha, que sin embargo ha seguido adelante tras la insistencia de las mujeres.

Las protestas no cesan en Afganistán, a pesar de que los incidentes violentos que se registran periódicamente. El martes, al menos dos manifestantes murieron y otros siete resultaron heridos después de que los talibán abriesen fuego durante una protesta en Herat, según un vecino, Najibulá Sahi, citado por DPA.

Un portavoz talibán, Suhail Shaheen, ha prometido este miércoles que respetarán el derecho de manifestación, aunque ha recordado la necesidad de contar con permisos y ha criticado que los manifestantes estén utilizando palabras ofensivas contra los actuales líderes y buscando que "estallen peleas", informa la agencia de noticias.

También ha aumentado la presión sobre los medios que cubren este tipo de movilizaciones, como quedó de manifiesto también el martes durante una movilización masiva en Kabul en contra de la supuesta injerencia paquistaní en la crisis política afgana.

El director del periódico 'Etilaatroz', un popular diario de Kabul, ha denunciado este miércoles la detención de cinco periodistas del medio, según la cadena Tolo News. Otros informadores que intentan cubrir lo que está pasando en distintos puntos de Afganistán también se han quejado en estos últimos días de situaciones de acoso o incluso de la incautación de equipos.

#Taliban try to stop women protesters in #Kabul's Dashti-E-Barchi. Moments later, they passed. pic.twitter.com/B321g2hNre