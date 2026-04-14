Multado un diputado por difundir una fotografía falsa de ministros con la bandera

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Países Bajos ha multado este martes al diputado del partido ultraderechista Foro para la Democracia (FvD) Pepijn van Houweling por difundir una fotografía falsificada a través de redes sociales en la que aparecían varios ministros del Gobierno del entonces primer ministro Mark Rutte con la bandera de la Alemania nazi.

Van Houwelingen publicó en 2022 en una de sus cuentas en redes sociales una imagen editada que mostraba a los entonces ministros de Salud y Empleo, Ernst Kuipers y Karien van Gennip, respectivamente, con dicha bandera.

Ahora, el Tribunal de Apelación de La Haya ha impuesto en su contra una multa de 450 euros por "insultar a los dos ministros", según informaciones recogidas por la cadena de televisión NOS.

Van Houwelingen insistió entonces en que su publicación estaba protegida por la libertad de expresión y que, en casos similares, la Fiscalía ni siquiera había abierto, supuestamente, una investigación al respecto.

Sin embargo, la corte rechazó los argumentos esgrimidos por la defensa y falló que el mensaje y la fotografía difundidos sí representaban un "ataque infundado" y de carácter "personal" contra los dos ministros, a lo que etiquetaba como nazis.